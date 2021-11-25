/663047/مرتضى-منصور-يعيد-مذبحة-القلعة-في-الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بعد أول اجتماع رسمي عقده المجلس، إقصاء مجموعة كبيرة من العاملين داخل الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان أعلن مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه، بأن يوجد الكثيرين تعينه مجاملة من اللجان الماضية، بجانب فصل أكثر من موظف بالنادي بدون وجه حق لتعيين أقاربهم ومعارفهم.

وجائت القائمة التي أستقر مجلس إدارة الزمالك فصلهم كالتالي:

- السيد حنفى مدير الموارد البشرية

- فوزى العريان مدير الشئون القانوينة

- نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة

- كمال جودة مدير النشاط الرياضى

- يحيى حسن مدير النشاط الاجتماعى

- اللواء عبد العزيز مدير الأمن

-سامى السبكى مدير العلاقات الخارجية

- كمال الخولى نائب المدير التنفيذي

-عدلى مجاهد مدير إدارة المتابعة

-هشام أبو العينين مدير الانشاءات

- محمد إبراهيم مدير المراجعة

-إيمان رجب المتابعة المالية

- محمود محمد الإدارة المالية

-عادل حسين الإدارة المالية

- تجميد موظفي الخزينة والمتابعة

- إعادة أيمن عبد الخالق مدير المتابعة إلى الجراج

- الغاء 120 قرار إداري تم اتخاذها في عهد اللجنتين المعينتين السابقتين .

تأجيل موعد زيارة مرتضى منصور لنادي الزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تأجيل موعد زيارته للنادي التي كانت من المفترض اليوم.

وجاء تأجيل موعد زيارة مرتضى منصور للزمالك بسبب وفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق، كما أعلن مرتضى بأنه لن يذهب للنادي اليوم حداداً عليه، بجانب إعلان حالة الحداد بنادي الزمالك لمدة 3 أيام.

وسيذهب مرتضى منصور لنادي الزمالك يوم الخميس القادم في تمام الساعة الخامسة، لإستقبال الاعضاء في أول ظهور له بالنادي منذ عودته.

وأرتدى لاعبو الزمالك الشارات السوداء في مبارتهم أمام سيراميكا ، ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز، والتي أنتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف لمصطفى فتحي في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

منع قناة الزمالك من دخول النادي بعد تجاهل مؤتمر مرتضى منصور

أصدر مسئولوا الزمالك قرار بمنع قناه الزمالك من دخول النادي لحين اشعار آخر بسبب عدم تناولها اي خبر برجوع مجلس مرتضى منصور وعدم تغطيه المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم للإعلان عن عدة قرارات.

وكانت في التغطية الإعلامية أكثر من قناة عربية، ومواقع مصرية، في اختفاء تام لقناة الزمالك عن تغطية أجواء المؤتمر.