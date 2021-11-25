/663048/مرثا-محروس-الكشف-عن-طريق-الكباش-يؤكد-أن-مصر-صاحبة-الحضارة-الأعرق-تاريخيا

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ،وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بافتتاح طريق الكباش الأثري بعد تطويره، مؤكدة أن ما حدث اليوم تشهد له العالم فهو فخر لي كوني مصرية وفخر لكل مصري وبمثاية إحياء للتاريخ والحضارة المصرية التي ستظل دائما الأعرق عالميا.

وأضافت "محروس" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يقدم الأقصر في ثوبها الجديد فقط بل قدم مصر جديدة للعالم أيضا وجعلها علي الخريطة السياحية العالمية،فضلا عن التطوير الشامل لمحافظة الأقصر، مضيفة أنه وحان الوقت لنحصد ثمرة نجاح مجهود استمر لسنوات. وأضافت "محروس" الموكب تم تقديمه للمصريين قبل العالم وأري أن تم تقديمه بشكل يليق بمكانة مصر بالإضافة إلي أنه شهد عليه جيل من الشباب كان بحاجة إلي معرفة تاريخه حق معرفة ليقدر معني كلمة مصر ومعني كلمة الفراعنة واختتمت لقد وعدنا الرئيس بعهد جديد وجمهورية جديدة وهاه هو نفذ وعده.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرثا محروس: الكشف عن طريق الكباش يؤكد أن مصر صاحبة الحضارة الأعرق تاريخيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.