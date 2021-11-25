/663049/الدوري-الأوروبي-جالاتا-سراي-يقصو-على-مارسيليا-بمشاركة-قليلة-لمصطفى-محمد

حقق فريق جالاتا سراي التركي فوز عريض على مارسيليا الفرنسي بنتيجة 4/2، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك مصطفى محمد في الدقائق الأخيرة من المباراة تحديداً في الدقيقة 90، ليلعب دقائق قليلة خلال اللقاء.

وأحرز أهداف جالاتا سراي كلاً من ألكساندرو في الدقيقة 12، ثم جاء الهدف الثاني بالدقيقة 30 عن طريق كاليتا كار لاعب مارسيليا في مرماه، وعزز النجم الجزائري سفيان فيجولي بالهدف الثالث في الدقيقة 63، ثم أختتم الأهداف ريان بابل في الدقيقة 83.

وأحرز هدفي مارسيليا أركاديوش ميليك في الدقيقتين 68 و85، لينتهي اللقاء بفوز كبير وعرض لرفقاء مصطفى محمد.

وبهذه النتيجة ضمن جالاتا سراي تأهله رسمياً للدور القادم قبل لعب الجولة الأخيرة من المجموعات، بعد حصده 11 نقطة يحتل بهما المركز الأول، بينما ظل مارسيليا في المركز الثالث بـ4 نقاط ويفقد أماله في التأهل.

جالاتا سراي يقرر تفعيل بند شراء مصطفي محمد من الزمالك.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية تركية، أن نادى جالاتا سراى التركى قرر تفعيل بند الشراء فى عقد مصطفي محمد لاعبه المعار من الزمالك.

كدت صحيفة "حريت" التركية أن إدارة جالاتا سراى ناقشت مستقبل مصطفى محمد على ضوء ما قدمه فى الفترة الماضية بقميص الأحمر والأصفر، وقررت دفع 4 ملايين يورو قيمة تفعيل بند الشراء فى العقد من الزمالك، للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى.

الاتحاد التركي لكرة القدم

أكد محسن أورتجال المدير التقني للاتحاد التركي لكرة القدم، أنه من الضروري تفعيل بند الشراء النهائي في عقد مصطفى محمد مع جالطة سراي.

وينتهي عقد الدولي المصري مصطفى محمد، مع جالاتا سراي التركي، في الإنتقالات الشتوية القادمة، على سبيل الإعارة من الزمالك.

وقال أورتجال في تصريحات ببرنامج "كورة كل يوم"، عبر قناة "الحياة": "مصطفى محمد قادر على اللعب في كبرى الأندية الأوروبية".

واضاف: "لو نادي جالطة سراي ترك مصطفى محمد سيكون هذا خطأ كبير".

واختتم: "من الوارد تذبذب مستوى أي لاعب مع فريقه لكن ترك اللاعب سيكون خطأ كبير من جالطة سراي”.