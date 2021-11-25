وكيل أول النواب : احتفال طريق الكباش اسطورى .. وحضور الرئيس السيسى أكبر ترويج للسياحة عالمياً

/663050/وكيل-أول-النواب--احتفال-طريق-الكباش-اسطورى--وحضور-الرئيس-السيسى-أكبر-ترويج-للسياحة-عالميا

وصف المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب احتفال افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاسطورى، مؤكدا أن هذا الاحتفال سوف يحقق مكاسب متعددة ومزايا كثيرة للدولة المصرية ودعم السياحة معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا الاحتفال التاريخى والعالمى سيكون له اثاره الايجابية للترويج الاثار والسياحة المصرية عالمياً حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية .

وقال "سعد الدين" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إنه اذا كان المصريون القدماء قد ابهروا العالم بما شيدوه من حضارة واثار متعددة وقف أمامها كبار المهندسين والمفكرين عاجزين عن فك شفرة تصميمها فإن احفاد المصريين بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أبهروا العالم كله ايضاً بما حققته مصر من انجازات ومشروعات قومية عملاقة امتدت فى جميع أنحاء البلاد.

ووجه المستشار أحمد سعد الدين التحية والتقدير لجميع القيادات والمهندسين وخبراء الاثار والعمال الذين قاموا بتصميم طريق الكباش بهذه الصورة المعمارية والهندسية والاثرية رفيعة المستوى والتى شاهدها العالم كله من خلال متابعته لهذا الاحتفال معتبراً حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى بمثابة دليل قاطع على دعمه لقطاع السياحة والاثار والترويج له عالمياً.

ووجه المستشار أحمد سعد الدين التهنئة القلبية لأهالى وجماهير محافظة الأقصر على افتتاح طريق الكباش والذى سيعود بالنفع على جميع العاملين بقطاع السياحة بمحافظة الاقصر وجميع محافظات الصعيد مناشداً الجميع بالحفاظ على هذا الانجاز التاريخى ليظل خالداً وشاهداً على عظمة المصريين حتى تستفيد منه الاجيال القادمة.