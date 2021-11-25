/663051/النائب-مصطفى-الكحيلي-افتتاح-الكباش-ثورة-في-عالم-السياحة

قال النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ وأمين قطاع الأعمال في حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن مصر أحدثت ثورة حضارية في احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر مساء اليوم الخميس.

وقال الكحيلي في بيان له إن إبهار العالم بما تحدثه مصر في مثل هذه المناسبات ليس بجديد عليها، مشيراً إلى أن منذ فترة قصيرة قد فعلتها مصر وهزت العالم بأصداء احتفالية نقل المومياوات وها هي تعود من جديد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ أن إعادة افتتاح طريق الكباش، يعد نقلة كبيرة في الخريطة العالمية للسياحة، وتثبيت وضع الأقصر في مقدمة مدن العالم السياحية، فضلا عن انتعاش السياحة في المدينة ما يعود على جميع العاملين في القطاع بالنفع.

كما ثمن النائب مصطفى الكحيلي المجهود المبذول في كل خطوات التحضير للحفل، وجميع القائمين على عملية الترميم والترتيب لإعادة افتتاح الطريق حتى خروجه في هذه الصورة المشرفة.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحدث التاريخي واهتمامه البالغ بأن يخرج حفل الافتتاح في أبهى صوره أعطى طابعا خاصا وأهمية بالغة للحدث لأن الرئيس يدرك حجم الأهمية البالغة للحدث وتبعاته على العالم، واقتصاد مصر على وجه الخصوص، مختتما:"على جميع المصريين أن يفخروا بما يحدث على أرض وطنهم الغالي".