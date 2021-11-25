سفير الصومال: الحفل الأسطورى لافتتاح طريق الكباش يضاف لإنجازات السيسى

جدة - نرمين السيد - وأكد سفير الصومال، فى بيان مساء اليوم، أن الحفل يضاف إلى سجل الإنجازات المصرية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو الجمهورية المصرية الجديدة والتى يفخر بها كل عربى وإفريقى.
وقال إن افتتاح طريق الكباش الجديد فى الأقصر، يؤكد أن مصر قادرة على تحقيق المستحيل بخطوات مدروسة، معربا عن فخره وسعادته بالمستوى التنظيمى العالمى الرائع الذى ظهر به الحفل، وذلك رغم التحديات التى يواجهها العالم جراء انتشار جائحة كورونا.
وأضاف أن هذا المشروع يعيد إلى الأقصر ريادتها على الخريطة السياحية المصرية والعربية، حيث سيجعل طريق الكباش من مدينة الأقصر "متحفا مفتوحا" أمام العالم،كما يعيد الأمجاد للحضارة المصرية العظيمة.
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