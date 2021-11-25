كواليس صناعة المراكب الشمسية التى ظهرت بطريق الكباش (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد حفل افتتاح طريق الكباش الذى انطلق من مدينة الأقصر مساء اليوم الخميس، وجود "المراكب الذهبية" والتى حملها الشباب على الأعناق، فى محاكاة لعيد "الأوبت" الذى يعود لما قبل 3200 عام.



وجرى تصميم وصناعة المراكب الشمسية الذهبية المقدسة، التى زينت طريق الكباش بأيد مصرية خالصة من نحاتين ومهندسين. واستغرق العمل فى تصميم وتنفيذ هذه المراكب ما يزيد عن شهرين كاملين، كما التقطت كاميرا "دوت الخليج" انتهاء آخر الأعمال فى إحدى المراكب الذهبية. وترأس اللجنة المشرفة على العمل الفنان النحات ضياء عوض الدكتور بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، الذى ساهم فى نحت وصنع المجسمات المشاركة فى الحفل منها المراكب الفرعونية والتماثيل والأقنعة. وضمت اللجنة أيضا المدير الفنى المهندس محمد عطية، كما ضم فريق العمل كلا من: "أحمد فيوتشر- مؤمن رمضان- محمد عبدالغفار محمد حمدى- هشام حنفى- محمود فؤاد- إبراهيم عوض- أحمد الصقر- خالد عبده- أحمد شعبان - أحمدأبو العطا".

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