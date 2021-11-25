الترجمة الكاملة لأنشودة «آمون رع» فى احتفالية الكباش

جدة - نرمين السيد - نشرت موسوعة مصر القديمة العديد من ترجمات الأناشيد المصرية القديمة، وشهد حفل طريق الكباش مساءً اليوم عدة فقرات من بينها "أنشودة آمون رع" فى احتفالية عيد الأوبت عند المصرى القديم.



وجاءت ترجمة كلمات أنشودة "آمون رع" كالآتى: «عندما تكون بالزورق مهيب المقدمة إنك تبدو جميلا يا آمون رع؛ لأن البلاد كلها فى عيد ابنك البكر، أول من أنجبت يجدف ويبحر بك قدمًا، حيث يوجد أبت فليتك تمنحه الخلود فى موقعك ملكًا للأرضين، وأن يكون هو ويبقى للأبد فى سلام، وياليتك تنعم عليه بحياة واستقرار وسيادة تقره حاكم مصر، وياليتك تكافئه بملايين لا تحصى من الأعياد فهو ابنك الحبيب الذى أجلسته على العرش».

بينما نص ترجمة النداء الأول: «الشفاء لك يا آمون رع سيد الكرنك.. الأول على طيبة الثور المقدس لوالدتك.. الأول على مزارعك المتفوق على الجميع.. الأول على صعيد مصر.. سيد الماتوى «الزنوج».. حاكم بلاد بونت.. سيد السماء.. أكبر من على الأرض سنا.. سيد الوجود والذى تكون الأشياء عنده ذات قيمة والمتفرد بصفاته بين الآلهة الذى صنع البشر وخلق الماشية».

وتستكمل الترجمة «ثور التاسوع الجميل، الرئيس الأعلى على كل الآلهة، سيد الحق، أبو الآلهة الذى صنع البشر، وخلق الدواب، سيد الوجود الذى خلق شجرة الحياة، الذى أنبت الأعشاب ويحيى الماشية.. القائد المسير الجميل لما خلقه بتاح، الشاب الوسيم المحبوب الذى تكن له الآلهة كل تقدير، الذى خلق العلويين والسفليين عندما ينير القطرين، والذى يعمم السماء بالسلام.. الملك رع المبارك.. زعيم القطرين.. ذو القوة الجبارة.. زعيم الاحترام.. الزعيم الذى خلق الأرض كلها.. ذو الأفكار الأعلى المتفوقة على كل إله الذى تبتهج الآلهة لجماله، الذى يحمده البشر فى المقصورة ويعظمونه عند تقديم القرابين».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، طريق الكباش والذى يصل بين معبدى الأقصر والكرنك ويبلغ طوله 2700 متر ويضم 1057 كبش.