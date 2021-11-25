الجيزة: غلق كلى لشارع الهرم بداية من تقاطعه مع المحولات وحتى أبو الفرج

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن ذلك يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام، فى المنطقة المحصورة بين تقاطع الشارع مع شارع المحولات، وحتى شارع أبو الفرج، وبمواجهة سنترال الأهرام فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة فقط اعتبارا من الساعة 1 صباح الجمعة 11/26 ولحين إنتهاء الأعمال.
وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، وفرت التحويلات المرورية اللازمة فى إطار الخطط الاستباقية لتيسير الحركة المرورية بمحيط منطقة العمل، وهى كالآتى:
القادم من ميادين الرماية والنصر بإتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق ابوالهول حتى فتحة الدوران امام التوحيد والنور والعودة لطريق المنصورية، ثم الدخول لشارع محمد أنور السادات "ترسا سابقا"، مرورا بكوبرى ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعى عزالدين عمر والمحولات، ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث "الطريق السطحى"، ثم الدوران أسفل الكوبرى والعودة لمحور انور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.
وعلى الراغبين فى التوجه إلى "مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية"، يتم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد انور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار إليها.
ووجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، والشركة المنفذة للأعمال، لاتخاذ ما يلزم لمنع التكدسات وتوفير السيولة المرورية اللازمة من خلال نشر الفرق المرورية واللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال.
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين باتباع تعليمات اللوحات واللجان المرورية لتفادى التكدسات وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلات لضمان تحقيق السيولة المرورية.
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