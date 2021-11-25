الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة".

واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي والعلاقات الاخوية بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن بعض القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور المنتظم بين الجانبين لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، ولدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.