لا يفوتك.. أهداف مباريات اليوم الخميس فى الدورى المصرى

شهد اليوم الخميس 25 / 11 / 2021 إقامة ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى العام وعلى رأسها مواجهتى الأهلى مع سموحة والزمالك مع سيراميكا وكانت جميعها عامرة بالأهداف.

شهد ترتيب جدول الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس 25 / 11 / 2021 تربع فريق الأهلى على قمة الجدول بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بينما لم يحصد "إيسترن كومبانى الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة أي نقطة قبل مواجهة الجونة في الجولة السادسة المقرر لها السبت بعد غدٍ السبت.

واحتل بيراميدز المركز الثانى في جدول الدورى برصيد 13 نقطة والذى تأجلت مباراته في الجولة السادسة أمام إنبى وجاء الزمالك في المركز الثالث برصيد 13 نقطة بعد الفوز على سيراميكا بهدف دون رد في مباراة اليوم.

الأهلى × سموحة

حصد فريق الأهلي 3 نقاط جديدة في رحلة استعادة الدوري بعدما حقق الفوز السادس على التوالي عقب تغلبه على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة للبطولة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة، بينما توقف رصيد سموحة عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول الدوري. الزمالك × سيراميكا

نجح نادى الزمالك فى تحقيق فوز صعب على سيراميكا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.

سجل مصطفى فتحى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 بعد جملة رائعة من لاعبى الزمالك بدأها إسلام جابر الذى مر من لاعب سيراميكا ليمرر إلى عمر السعيد الذى يضعها من لمسة واحد لمصطفى فتحى الذى يركنها بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليمنى لعامر عامر معلنا تقدم الزمالك.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 13 ارتقى بها إلى المركز الثالث خلف بيراميدز صاحب نفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف، في المقبل احتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 8 نقاط.الاتحاد السكندرى 1 – 2 فاركو

فاز فريق فاركو على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 2/1 فى اللقاء الذى جمعهما فى الجولة السادسة من عمر الدورى الممتاز للموسم المحلى 2021/2022.

أحرز هدف فاركو ، اللاعب أحمد عوض فى الدقيقة 26 من عمر المباراة، قبل أن يسحب كريم الديب هدف الاتحاد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع فى الشوط الأول، لينجح فى عودة فريقه للقاء، إلا أن عمرو جمال أحرز هدف فوز فاركو فى الدقيقة 86 من عمر المباراة.