/663055/الطفلة-رضوي-هتك-عرضها-ثم-قتلها-والقاها-في-جوالين

عثر أهالي قرية كفر سلامون التابعة لمركز ومدينة كوم حمادة محافظة البحيرة، علي طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، مقتولة في «جوالين» وملقاه في إحدي شوارع القرية، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات القضية، وعلي الفور تم القبض علي القاتل، وإعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ لإجراءات القانونية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة العثور علي جثمان طفل بمحافظة البحيرة

تفاصيل الجريمة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن البحيرة ومساعد وزير الداخلية اللواء أحمد عرفات ،إخطارا، من رئيس مباحث كوم حمادة أحمد حمدي، يفيد بورود بلاغا من أهالي قرية كفر سلامون، بعثورهم علي جثمان طفلة في «شوال» ملقاه في الشارع وعلي الفور انتقل رجال مباحث كوم حمادة الي محل الواقعه، واتضح انا الطفلة تدعي «رضوي محمد زايد» تبلغ من العمر 9 سنوات، وتبين أن الطفلة طفلته متغيبة، منذ 10أيام، عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات وعدم عودتها للمنزل.

إدارة البحث الجنائى وقطاع الأمن العام

كشف ملابسات ما تبليغ مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من «مزارع - مقيم بدائرة المركز» بتغيب طفلته «سن 9» بعد خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات وعدم عودتها للمنزل. تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده إلى قيام (سائق – مقيم بدائرة المركز) بإستدراج الطفلة لمسكنه أثناء عودتها للمنزل بحجة إعطائها شىء لوالدتها.

بعد تقنين الإجراءات أمكن القيض علي المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشد عن موقع إخفاء الجثمان «أعلى سطح مسكنه»،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.