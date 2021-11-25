/663056/النائب-مصطفى-سالمان--طريق-الكباش-بصمة-جديدة-للرئيس-السيسي-لإحياء-الحضارة-المصرية-ومصر-تواصل-إبهار-العالم

وصف النائب البرلماني مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ الافتتاح الأسطوري لطريق الكباش بمحافظة الأقصر بأنه يمثل بصمة جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إعادة تقديم الحضارة المصرية، والآثار المصرية في ثوب جديد يليق بتاريخ وعظمة الشعب المصري.

وأضاف النائب البرلماني أن إشادة العالم والصحف الأجنبية بالافتتاح الأسطوري، يؤكد المردود السريع، والنتائج الإيجابية لهذه الخطوة التي جاءت بعد جهد كبير للعاملين في مجال الآثار، وفي العديد من قطاعات الدولة للوصول إلى هذا المشهد الذي أبهر العالم.

وأكد"سالمان" على أن حضور سفراء وممثلي أكثر من 30 دولة لحفل الافتتاح بمثابة رسالة للخارج على الأجواء التي تعيشها مصر الآن من استقرار سياسي وأمني واجتماعي واقتصادي، بعد سنوات التوتر التي جاءت بعد يناير 2011، قائلا "مصر الآن صورتها في وسائل الإعلام تكفي للدلالة على الحالة المصرية الآن في كافة المجالات".

وذكر"سالمان" أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيارة القرى المتضررة من آثار السيول في أسوان قبل ساعات من افتتاح طريق الكباش، يؤكد حرص الرئيس على السير في كافة الاتجاهات بخطى سريعة، في الوقت الذي أشاد فيه بتوجيهات الرئيس نحو توفير المساكن البديلة للمتضررين.

واستكمل عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن حديثه بأن ما حدث في أسوان والأقصر أكبر دليل على اهتمام القيادة السياسية بصعيد مصر، حيث ينفذ الرئيس وعوده بأهمية هذه المنطقة الغالية، وحتمية استثمار ثرواتها الأثرية ، خاصة أنها تمثل جزءاً كبيراً من مصادر الدخل القومي.

واختتم "سالمان" حديثه " مصر استطاعت إبهار العالم مرتين في عام واحد، سواء في حفل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط، أو حفل افتتاح طريق الكباش، ومصر تبهر العالم بين الحين والآخر، إلى جانب افتتاح العديد من المتاحف خلال الفترة الماضية سواء في شرم الشيخ، أو كفر الشيخ، أو داخل نطاق القاهرة الكبرى".