/663058/بالصور-الدفع-بسيارت-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-مركب-نيلي-بالمعادي

وجاء ذلك وسط وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة بنطاق كورنيش النيل، لتسيير حركة السيارات اثناء قيام سيارات الإطفاء بمحاولة إخماد الحريق.

يأتي ذلك بعد ان النجدة تلقت بلاغا بنشوب حريق بإحدى المراكب النيلية بمنطقة المعادى، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء لمكان البلاغ وجار السيطرة على الحريق.

جدير بالذكر أن محكمة جنوب الجيزة الدائرة ٤ تعويضات، قررت اليوم الخميس، حكما بعدم قبول دعوي الدكتور سعد الهلالي ضد قناة صفا الفضائية، وذلك في الدعوي رقم 16 لسنة 2019.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل رفض دعوة الدكتور سعد الدين الهلالي

تفاصيل الحكم

أوضح الهيثم هاشم سعد، المحامي والمستشار القانوني للقناة، أن القضية ترجع إلى قيام القناة ببيان خطا الدكتور الهلالي في تأييده لقانون صدر في جمهورية تونس يلغي احكام الشريعة الإسلامية في الميراث، وأن أحد برامج القناة والتي يقدمها الإعلامي محمد صابر، قد ناقش هذه المسألة من الناحية الدينية، مع بيان الخطأ الذي وقع فيه الدكتور الهلالي.

وأشار سعد، إن هذه النقد العلمي قد أثار حفيظة الدكتور الهلالي، فقام برفع دعوي على القناة وعلى الإعلامي، وهي القضية التي تصديت إليها دفاعاً عن موقف القناة وحق التعبير عن الرأي، وحق المواطنين في معرفة أمور دينهم على الوجه الصحيح دون الانصياع إلى أفكار شاذة أو غير علمية مثل تلك ألتي أثارها الهلالي.

رفض دعوي الدكتور سعد الدين طالب بتعويض قدره ٣ مليون جنية

وأكد الهيثم أن حكم اليوم، الهلالي طالب بتعويض قدره ٣ مليون جنية، وهو ما رفضته المحكمة اليوم من حيث الشكل، وأن اللفظ الذي وصف به الهلالي لفظة "الضلالي" تعني انه تعمد إضلال الناس أي حجب الرأي المعلوم به من الدين بالضرورة في نص الدين على توزيع الميراث وانصبته، بينما تعمد الهلالي نسب المسألة إلى آراء فلسفية وليس دينية، في محاولة منه لإظهار أن رأيه هو الرأي الصواب، وهو ما أراد البرنامج بيانه في توضيح حقيقة المسألة.

المستشار القانوني

وأضاف المستشار القانوني إلى أن حق التعبير الرأي مسموح به في أطار الدستور والقانوني، بينما لا يجب أن يتعارض مع صحيح الدين أو أخلاق المجتمع، وهو ما لم يلتزم به سعد الهلالي في حديثه عن القانون التونسي والدعوة إلى تطبيق ذلك في مصر، وهو الأمر الذي ناقشته القناة بموضوعية. مؤكدا عدم حق الهلالي في الاعتراض على النقد البناء، طالما كان يعتبر نفسه من الشخصيات العامة، وأنه يتصدر إلى مناقشة قضايا تهم الناس.