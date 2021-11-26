الإفتاء توضح حكم تقويم الأسنان

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن "تقويم الأسنان" هو إجراء طبي يعدل من أوضاع الأسنان غير المنظمة، ويعمل على تصحيحها، فهو وسيلة إلى إعادة الأسنان إلى وضعها الطبيعى، واستقامتها وانتظامها في الفم، والمقصد الرئيس من تقويم الأسنان هو علاجها.
وتابعت: "أما المقصد التحسينى والتجميلى فيدخل تبعًا للمقصد العلاجى، فهو بهذا لا يكون تغييرًا لخلق الله، فيجوز إجراء عملية تقويم الأسنان على أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب ثقة".
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