الاتصالات: إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية لتوثيق حدث افتتاح طريق الكباش

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة القومية للبريد مجموعة طوابع بريد تذكارية بتقنية QR Code، فى إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمشاركة وزارة السياحة والآثار فى توثيق حدث افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر، ولتخليد المناسبة الهامة التى تعد محط أنظار العالم.



وبهذه المناسبة؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه تم إصدار مجموعة الطوابع التذكارية لتوثيق افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر ذلك الممر التاريخى الذى يعد من أهم المعالم الأثرية فى العالم؛ حيث تأتى هذه الخطوة فى إطار الدور الحيوى للبريد المصرى فى تخليد المناسبات والأحداث الوطنية العظيمة وفى ضوء تضافر الجهود لتوثيق هذا الحدث العالمى البارز.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن حدث افتتاح طريق الكباش الذى يربط معابد الكرنك شمالا بمعبد الأقصر جنوبا يعكس عراقة مصر وحرصها على الحفاظ على إرثها الآثرى وتجديده من خلال احياء أقدم ممر تاريخى، كما يتم من خلاله نقل صورة حضارية من صعيد مصر على نحو يمزج بين أصالة الماضى وعبقرية الحاضر، خاصة وأن الافتتاح يتواكب مع الاعلان عن تحويل مدينة الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح فى العالم.

ووجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد على إصدار طوابع بريد تذكارية لتخليد حدث افتتاح طريق الكباش والذى يحظى على اهتمام كبير على المستويين المحلى والعالمى؛ مشيرا الى أن هذا الحدث يستهدف الترويج للأقصر كمنتجع سياحى متكامل فى ضوء الجهود المبذولة لتنشيط السياحة وإبراز مقومات مصر السياحية.

ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن افتتاح طريق الكباش حدث تاريخى انتظره العالم أجمع وذلك لمشاهدة الاحتفالات التى كان يقوم بها القدماء المصريون منذ أكثر من 5 آلاف عام فى قلب طريق الكباش الفرعونى، التى كانت تتم بصفة دورية كل عام على أرض الأقصر ويتم خلالها تنصيب الملوك أو الاحتفال بالمناسبات الهامة؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بالمشاركة فى هذا الحدث الهام وتوثيقه عبر إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية، مزودة بتقنية "QR Code" ليتمكن هواة الطوابع والمتابعون من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالطابع والمناسبة التى تم إصداره فيها، عبر ربط الطابع بشبكة الإنترنت، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التى يشهدها البريد المصرى حاليا، حيث تهدف إلى تطبيق التحول الرقمى فى جميع الإدارات والقطاعات والخدمات التى يقدمها.

يذكر أن مجموعة الطوابع التذكارية مكونة من ثلاثة طوابع، مقاس كل طابع منها (3 سم X 5 سم) بقيمة 5 جنيهات لكل طابع، أوفست متعددة الألوان، ومؤمنة ضد التزييف ومزودة بتقنية "QR Code".