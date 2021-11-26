يونيدو: افتتاح طريق الكباش حدث تاريخى ومهم لكافة القطاعات فى مصر

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور باسل الخطيب، الممثل الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لطريق الكباش اليوم، قائلا: "إنه حدث تاريخى لمصر بشكل خاص وحدث عالمى بشكل عام".



وأضاف الخطيب، فى بيان مساء اليوم أن الحدث التاريخى مهم لكافة قطاعات الصناعة والاستثمار فى مصر، فبرنامج الشراكة المصرى بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" يهتم بشكل كبير بالقطاع الحرفى، مؤكدا أن ما تشهده مصر من افتتاح تاريخى لطريق الكباش فى ظاهرة حدث تاريخى ولكنه أيضا حدث تنموى قوى، وسيعود بصورة قوية على السياحة فى مصر وتنشيطها وكذلك يصب فى مصلحة كافة القطاعات وأهمها قطاعى الصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى قطاع الزراعة.

وأشار الممثل الإقليمى لليونيدو، إلى أن تنشيط السياحة بدوره يعزز قطاع الأغذية السياحى والذى تعمل به منظمة اليونيدو بالتنسيق والجهات المعنية وهيئة سلامة الأغذية، ويعتبر مشروع النمو الأخضر أحد أهم برامج اليونيدو والذى نعمل فيه بمحافظتى الأقصر وقنا، بالإضافة إلى تعزيز الحرف اليدوية والتراثية التى تتميز بها المدن السياحية المصرية، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على الاهتمام بالعاملين فى القطاع الحرفى فنيا وماديا ومعنويا، خاصة العاملين بالأعمال التراثية المصرية.

ولفت الخطيب، إلى أن افتتاح طريق الكباش وتنشيط السياحة بمصر يدعم القطاعات المختلفة بشكل مباشر، وكذلك يدعم صناعات واستثمارات بشكل غير مباشر تساهم فى عودة وتنشيط السياحة من جديد.