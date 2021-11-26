ABC الأمريكية: مصر تسعى حثيثا لإنعاش السياحة بافتتاح طريق الكباش

جدة - نرمين السيد - قالت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، إن مصر تسعى حثيثا فى الوقت الحالى إلى إنعاش القطاع السياحى فى البلاد بعد سنوات من الاضطرابات السياسية التى أعقبت أحداث 2011 إضافة إلى جائحة كورونا.



وأضافت الشبكة أن افتتاح طريق الكباش هو أحدث مشروع حكومى يتم تنفيذه لتسليط الضوء على الكنوز الأثرية فى البلاد. ووصفت الشبكة الحدث المصرى بأنه "ثانى حفل ساحر هذا العام لتكريم التراث المصرى"، مشيرة إلى موكب المومياوات الملكية المصرية الذى شهد الاحتفال به فى شهر أبريل الماضى.

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