قومى المرأة باللون البرتقالى احتفالا باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد النساء

جدة - نرمين السيد - أضاء المجلس القومى للمرأة اليوم مبناه الرئيسى باللون البرتقالى للعام الرابع على التوالى تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة والذى يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام، وبدء فعاليات حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى يطلقها المجلس تحت شعار "كونى" وتستمر حتى 10 ديسمبر.



وتأتى إضاءة مقر المجلس الرئيسى باللون البرتقالى فى هذا اليوم تضامنا مع النساء والفتيات فى جميع أنحاء العالم، ودعما لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة فى العالم بأسره. يذكر أن المجلس القومى للمرأة ينظم خلال حملة هذا العام العديد من الأنشطة والفعاليات تهدف إلى التوعية بمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بمختلف أنحاء الجمهورية وخلق رفض مجتمعى للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لذلك.

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