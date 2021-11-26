محافظ أسيوط: تذليل العقبات أمام مشروع قرية متعلمة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط عصام سعد، تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى قد تقف أمام تنفيذ مشروع "قرية متعلمة" والمشروعات المماثلة التى يتم تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجا، فى ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مبديا سعادته بالمشاركة فى الحفل الختامى للمشروع وإعجابه بالمعروضات التى تضمنت نماذج من بنوك الكتب والحقيبة التعليمية للمعلم بالمدارس المجتمعية.



جاء ذلك خلال حضور المحافظ، اليوم الخميس، الحفل الختامى لأنشطة مشروع "قرية متعلمة" التى تنفذها هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بعدد من قرى مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديريتى التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم، وهيئة تعليم الكبار والتعاون وجمعية سيدات الأعمال باسيوط وجمعية الصعيد للتربية والتنمية إدارة تنسيق التعاون ووحدة حماية الطفل بالمحافظة.

وتفقد المحافظ معرض مخرجات المشروع المقام بديوان عام المحافظة واستمع لأهم أنشطة وإنجازات مشروع "قرية متعلمة" والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ بهدف دعم العملية التعليمية للأطفال ممن هم فى المرحلة العمرية للتعليم الابتدائى فى القرى المستهدفة بتوفير تعليم مجتمعى ذى جودة عالية ومحو أمية السيدات وخاصة أمهات تلاميذ مدارس المجتمع، وذلك بإكسابهن مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتى لهن ولأبنائهن.

وشاهد المحافظ فيلما وثائقيا عن المشروع الذى قدم خدمات مختلفة لـ19 ألف تلميذ وتلميذة بـ622 مدرسة تعليم مجتمعى و932 فصلا لتعليم الكبار.

وشهد المحافظ أيضا استعراض "قريتنا متعلمة" لتلاميذ إحدى مدارس التعليم المجتمعى، واستمع لنماذج إيجابية مشرقة من فصول محو الأمية وتعليم الكبار، فضلا عن فيلم وثائقى لدور المشروع أثناء جائحة كورونا "كوفيد ـ 19" تلتها كلمات مدير المشروع بعنوان "بين الحلم والواقع العديد من التحديات والإنجازات" تلاها كلمات مسئولى الهيئة والجهات الشريكة بالمشروع.

وفى نهاية الحفل، تم تكريم الدارسة "أسماء إبراهيم" من فصول محو الأمية، والتلميذة "فاطمة محمود" من مدارس التعليم المجتمعى ضمن قصص نجاح فى تحدى الإعاقة وتسليمهما مقعدين متحركين وشهادة تقدير وتابلت، فضلا عن تبادل الدروع التذكارية بين المحافظة والهيئة وتكريم الجهات الحكومية الشريكة ومسئولى الجمعيات الشريكة.

وفى حضور مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، ومحمد إبراهيم الدسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وخالد عبدالحميد مدير فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بأسيوط، ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، ومى جاب الله نائب المدير القطرى لهيئة إنقاذ الطفولة الدولية نائبا عن تامر كيرلس المدير القطرى للهيئة، وسمير فاضل نائب مدير مشروع قرية متعلمة، ومحمد النمر مدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم، ومنار كامل مدير إدارة التنسيق والتعاون الدولى ومدير وحدتى حماية الطفل وتكافؤ الفرص، والدكتور إيهاب أنور مدير مشروع قرية متعلمة بهيئة إنقاذ الطفولة بأسيوط، وعبير عبدالغنى مدير وحدة ذوى الإعاقة بالمحافظة، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة والجمعيات الشريكة.