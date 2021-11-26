زاهى حواس لـ مساء dmc: احتفالية الكباش دخلت كل بيت فى العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف حواس، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هناك إرادة قوية وراء خروج الاحتفالية بهذا الشكل، متابعًا: "المصريين بيعملوا أعمال عظيمة بتبهر العالم فى كل مكان".
وأوضح أن الاحتفالية دخلت كل بيت فى العالم، معقًبا: "لو عملت دعاية سياحية ببلايين الدولارات مش هتعمل زى اللى اتعمل النهاردة، مصر النهاردة فى كل مكان، وكل واحد فى العالم نفسه يجى الأقصر، والاحتفالية بتقول للعالم إحنا مصريين".
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