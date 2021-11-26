القومى للمرأة يشكر الرئيس السيسى على لحظات الفخر بافتتاح طريق الكباش

جدة - نرمين السيد - وكتب المجلس القومى للمرأة عبر صفحته بموقع فيسبوك "كل الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على لحظات الفخر والسعادة التى شعر بها كل مصرى ومصريى محبى هذا الوطن خلال متابعة الحدث التاريخى «افتتاح طريق الكباش» الذى أبهر العالم".

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