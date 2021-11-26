/663061/سد-النهضة-في-خطر القوات-المسلحة-الإثيوبية-تنشر-وحدات-من-الجيش-بالمناطق-المحيطة-به

قامت القوات المسلحة الإثيوبية، بالاعلان اليوم الخميس، عن نشر وحدات من الجيش الوطني في محيط منطقة سد النهضة، لتأمينه ضد أي خطر وبعد محاولات لمهاجمته.

دوت الخليج وقال الجيش الإثيوبي إن أعمال بناء سد النهضة جارية حتى الان دون أي عقبات أمنية، ويعكف الجيش على أداء واجباته في المنطقة ليلا ونهارا، وجاء ذلك وفقا لإذاعة فانا الإثيوبية. القوات المسلحة الإثيوبية تنشر وحدات من الجيش بالمناطق المحيطة به ونوه الجيش الإثيوبي إلى وقوع محاولات متكررة، لزعزعة الأمن في منطقة سد النهضة، لكن القوات المطلوب منها حراسة المشروع تمكنت من هزيمة المهاجمين، وجاء ذلك وفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، كما تعهدت القوات بتأمين الجيش لعملية بناء السد حتى إتمامه، ومواجهة أي قوى تحاول اجتياح المنطقة الواقع بها.

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