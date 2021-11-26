/663062/وزيرة-الهجرة-تهنيء-العناني-لإبهار-العالم-في-طريق-الكباش-بمدينه-الأقصر

قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بنشر صورة لها مع وزير الاثار المصري ، خالد العناني اليوم الخميس 25 نوفمبر، وعدد من الوزراء وذلك أثناء الافتتاح العالمي لطريق الكباش.

دوت الخليج

وقالت مكرم خلال صفحتها الرسمية فيس بوك:” الف مبروك لزميلى العزيز د. خالد العنانى وزير السياحة والاثار على هذا الابهار فى طريق الكباش بمدينه الأقصر.

الفخر للمصريين والمجد لمصر”.

وزيرة الهجرة تهنيء العناني لإبهار العالم في طريق الكباش بمدينه الأقصر

هذا وقال وزير السياحة الدكتور خالد العناني، ، إنه يوجد ضيوف من أكثر من ثلاثين دولة أجنبية قاموا بحضور حفل افتتاح طريق الكباش، مشيرا إلى أن صعيد مصر بدأت منه الحضارة المصرية، خاصة من محافظة الأقصر التى شهدت على جزء مهم من حضارة مصر الفريدة.

وأضاف وزير السياحة والآثار أن فناء متحف الأقصر 2000 متر مربع منذ القرن الـ 14 قبل الميلاد، وشهدت مصر في تلك الآونة علاقات سياسية قوية للغاية، لافتا إلى أن هذ دا المكان تم اكتشاف أكثر من 20 تمثالا لملك ومعبود، والفناء فى المعبد كانت وظيفته الاحتفالات، ومن ضمنها عيد الأوبت.

وواكمل وزير السياحة والآثار أنه في 1949 تم اكتشاف أول تمثال في طريق الكباش، وهذا المشروع ليس تحت الأرض، وإنما هناك عمل منه كثير فوق الأرض.

وأوضح العناني أن الأقصر بمثابة أكبر متحف مفتوح في العالم، وبتكليفات الرئيس السيسي للهيئة الهندسية تم إنجاز أعمال تطوير طريق الكباش.