/663063/محمد-بركات-جميع-ضربات-جزاء-الزمالك-في-الدوري-صحيحة-لماذا-الاعتراض

تحدث محمد بركات لاعب النادي الأهلي السابق، حول مباراة الزمالك بالأمس أمام سيراميكا كليوباترا، والتي حسمها الفارس الأبيض لصالحه بهدف نظيف لمصطفى فتحي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا" : "ضربات الجزاء التي تم احتسابها للزمالك منذ بداية الدوري جميعها صحيحة ما المانع أن يتم احتساب ضربات جزاء للزمالك إذا كانت من حقه".

وأكمل: "لما لاعب يسدد كورة في ركبة اللاعب المنافس بنلاقي "كله بيهلل"، لكن لماذا لم يتم استدعاء حكم الساحة لرؤية اللقطة التي تحتمل ضربة جزاء لسيراميكا".

وأردف: " لا يوجد سبب مُقنع لعدم استدعاء حكام تقنية الفيديو لحكم الساحة خلال اللحظات الأخيرة في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا لرؤية الحالة المشكوك بها التي أثارت جدلاً".

وأضاف: "محمود علاء الذي تم هاجمته الجماهير كثيرًا اليوم هو أحد نجوم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ولولا وجوده لخسر الزمالك".

غياب زيزو

يغيب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن لقاء فريقه القادم أمام المقاولون العرب ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي غياب زيزو عن الزمالك بسبب تراقم البطاقات عليه، بعد تلقيه إنذار اليوم في لقاء سيراميكا كليوباترا.

يأتي غياب زيزو عن الزمالك في المباراة القادمة ضربة موجعة للفارس الأبيض لأنه يعيش فترة من أفضل مستواياته، بجانب عدم إيجاد البديل الجيد في ذلك المركز خاصة مع استمرار إيقاف شيكابالا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ 13 نقطة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا :

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

في خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر

في خط الهجوم : زيزو – مصطفى فتحى – احمد فتوح – عمر السعيد

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، محمود عبدالعزيز، يوسف أوباما، إمام عاشور، محمد أوناجم، سيف الدين الجزيرى.

ويواجه الزمالك سراميكا كليوباترا في الجوله السادسه من بطوله الدوري المصري الممتاز نسخه 2021-2022.

وشهدت القائمة عودة أشرف بن شرقي بعدما غاب في اللقاء الماضي أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة التي لحقت به.

قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد أبو الفتوح- محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أيمن حفني.

الهجوم : عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.