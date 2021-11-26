/663064/حسام-عبد-المنعم-أنقذت-مصطفى-محمد-وأحمد-فتوح-من-الرحيل-عن-الزمالك

تحدث حسام عبد المنعم لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق، حول أنه تسبب في عدم رحيل مصطفى محمد وأحمد فتوح مع الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حسام عبد المنعم في تصريحات تليفزيونية على قناة “ETC”: "عندما عملت في قطاع الناشئين بالزمالك كنت سبب في اكتشاف مصطفى محمد خلال اختبارات للنادي في منطقتي بالهرم".

وأكمل: "ليا دور في تصعيد مصطفى محمد وأحمد فتوح للفريق الأول بالزمالك، ومصطفى محمد تم تسريحه من وادي دجلة قبل أن أضمه للزمالك عندما كان عمره 15 عاما".

وأردف: “كان سيتم تسريح أحمد فتزح ومصطفى محمد من الزمالك، ولكن تمسكت بهم وبالفعل أثبتوا أنهم لاعبين كبار على مستوى عالي”.

غياب زيزو

يغيب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن لقاء فريقه القادم أمام المقاولون العرب ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي غياب زيزو عن الزمالك بسبب تراقم البطاقات عليه، بعد تلقيه إنذار اليوم في لقاء سيراميكا كليوباترا.

يأتي غياب زيزو عن الزمالك في المباراة القادمة ضربة موجعة للفارس الأبيض لأنه يعيش فترة من أفضل مستواياته، بجانب عدم إيجاد البديل الجيد في ذلك المركز خاصة مع استمرار إيقاف شيكابالا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ 13 نقطة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا :

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

في خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر

في خط الهجوم : زيزو – مصطفى فتحى – احمد فتوح – عمر السعيد

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، محمود عبدالعزيز، يوسف أوباما، إمام عاشور، محمد أوناجم، سيف الدين الجزيرى.

ويواجه الزمالك سراميكا كليوباترا في الجوله السادسه من بطوله الدوري المصري الممتاز نسخه 2021-2022.

وشهدت القائمة عودة أشرف بن شرقي بعدما غاب في اللقاء الماضي أمام البنك الأهلي بسبب الإصابة التي لحقت به.

قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد أبو الفتوح- محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أيمن حفني.

الهجوم : عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.