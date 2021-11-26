/663065/سيراميكا-كليوباترا-يتقدم-بمذكرة-لرابطة-الأندية-ضد-حكم-مباراته-مع-الزمالك

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي الشكوى المقدمة بسبب عدم استدعاء محمد الحنفي الذي كان حكماً للفيديو، لحكم اللقاء ليشاهد اللعبة المشكوك فيها، في الدقائق الأخيرة.

وجاء نص المذكرة كالتالي:

"يعرب نادي سيراميكا كليوباترا عن عميق أسفه من مستوى الأداء التحكيمي، خلال لقاء فريقه أمام الزمالك، ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب "المقاولون العرب".

إن منظومة التحكيم المصري، باتت تحتاج إلى اعادة نظر، تحت قيادة مختلفة، تنقذ الموقف، في ظل العوار الذي اجتاح الأداء التحكيمي، وأدي لخلل واضح، أثر بشكل مباشر على نتائج عدد كبير من المباريات، وتجسد بشكل صارخ، خلال لقاء سيراميكا كليوباترا مع الزمالك، بعد الظلم الذي وقع على الفريق، نتيجة عدم احتساب ركلة جزاء، لصالح اللاعب بلال السعيداني، متوسط ميدان سيراميكا كليوباترا، ضد طارق حامد، لاعب الزمالك، شهد بها القاصي والداني، وأقر بها الجميع، إلا حكم اللقاء محمد معروف، وحكم تقنية الفار محمد الحنفي، ومساعده محمود أبو الرجال .

وأبدى نادي سيراميكا كليوباترا دهشته الشديدة من عدم تأهيل الحكام بشكل كاف، مشيرًا إلى أن الجولات الستة الماضية، شهدت تطورا كبيرا في كل عناصر المسابقة، من تصوير، وإخراج، وملاعب، وتنظيم متميز، تحت قيادة واعية وناجحة لرابطة الأندية، لكن الأداء التحكيمي بات يشكل علامة استفهام، لا تتسق مع الجهد الكبير الذي تبذله الرابطة، من أجل تطوير المسابقة، التي لا زالت تعاني من غياب العدالة التحكيمية، لأسباب تحتاج إلى حل جذري لا يضع في حساباته الألوان والتوازنات، وهو الأمر الذي يمكن أن يطبقه بكفاءة العنصر الأجنبي، دون حرج، خاصة وأن دولًا كبرى في المنطقة العربية، لجأت إلى هذا الحل، ونجحت من خلاله، في الوصول بمسايقاتها إلى أعلى مرحلة من التميز والنجاح.

أحداث المباراة

وأعترض الجهاز الفني لسيراميكا بقيادة هيثم شعبان على تلك اللعبة خلال مجريات اللقاء، ليخرج الحكم بطاقة صفراء لأحد أفراد الجهاز الفني.

وسجل مصطفى فتحي هدف الزمالك في الدقيقة 40، بعد جملة مميزة من لاعبو الفريق ليسكنها مصطفى فتحي في الأخير بشكل مميز بالشباك.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 13 في المركز الثالث، بينما يتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثامنة في المركز السادس.