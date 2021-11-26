/663060/طارق-الخولي-البرلمان-يلعب-دور-رقابي-وتشريعي-ويعد-حلقة-وصل-لتذليل-العقابات-أمام-المستثمرين-الاجانب

أعرب النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن سعادته بان يكون بين اهله اليوم، واكد انهم في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ينتهجون سياسة دبلوماسية التنمية، وكيف يلعب البرلمان دور تشريعي ورقابي وان يكون حلقة وصل في تذليل العقابات امام المستثمرين الاجانب فما بالنا باليمن اهلنا واخواتنا.

‎واضاف بان تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين لديهم ٣٢ نائب في مجلس النواب و ١٦ نائب في مجلس الشيوخ و ٦ نواب للمحافظين وان التنسيقية باعتبارها كتلة سياسية مؤثرة تستطيع ان تدعم اشقائنا والمستثمرين اليمنين وان تعمل على تعزيز الشراكة والتعاون .

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‎بدعوة من دكتور محمد على مارك سفير اليمن شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الملتقى الأول للمستثمرين ورجال الاعمال اليمنيين في مصر وتكون الوفد من النائب طارق الخولي والنائبة غادة علي أعضاء مجلس النواب والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ ومحمد سيف أبو النجا عضو التنسيقية.

وأكد بأنه من خلال ما عرضه نائب محافظ السويس يمكن التعرف على الخريطة الاستثمارية في السويس كنموذج وغير من محافظات مصر

‎واضاف بانه وزملائه قد اتوا لهذا المؤتمر للخروج برؤية وخطة عمل مشتركة خلال الفترة المقبلة.

‎واختتم بأن اليمن هو جزء من وجدان كل مصري وتضحيات مصر عبر العصور تتمازج مع تضحيات اليمن وانى كمصري وككل المصريين سنظل ننظر ونقول على اليمن "اليمن السعيد" رغم كل تحدياته.