«فرانس 24» تبرز الاحتفالية العالمية المهيبة لافتتاح طريق الكباش بالأقصر

جدة - نرمين السيد - وقالت الشبكة الفرنسية إن مصر كشفت اليوم عن طريق تصطف على جانبيه مئات من تماثيل أبو الهول برأس كبش يعود تاريخها إلى آلاف السنين.
وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وعددا آخر من المسئولين قاموا اليوم رسمياً بافتتاح طريق الكباش، الذى يزيد عمره عن 3500 عام، ويُعد أحد أهم المعالم الأثرية فى محافظة الأقصر، ويمتد مسارُه من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر.
ولفتت الشبكة إلى أن هذا الطريق كان يُمسى فى الأساطير المصرية القديمة بـ "طريق الرب".
ونوهت القناة إلى أن وزارة السياحة والآثار المصرية تعهدت بجعل مصر واجهة مفضلة للسياح من خلال تحويلها إلى "متحف فى الهواء الطلق".
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