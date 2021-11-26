تعرف على مباريات اليوم من الدوري المصري

تستكمل اليوم باقي جولات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز، بلعب 4 مباريات من القوة والإثارة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حيث يتقابل البنك الأهلي مع المقاولون العرب في تمام الساعة 3 عصراً، والإسماعيلي يستضيف غزل المحلة في تمام الخامسة والنصف.

كما يلتقي إيسترن كومباني مع الجونة الساعة 5:30، وفي ختام مباريات الأسبوع يحل فيوتشر ضيفاً على طلائع الجيش في تمام الثامنة مساءاً.

مباريات أمس

ولعب أمس 3 مباريات حيث تفوق فاركو على على الاتحاد بنتيجة 2/1، وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، وتفوق الأهلي على سموحة بنتيجة كبيرة 4/1.

غياب زيزو

يغيب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن لقاء فريقه القادم أمام المقاولون العرب ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي غياب زيزو عن الزمالك بسبب تراقم البطاقات عليه، بعد تلقيه إنذار اليوم في لقاء سيراميكا كليوباترا.

يأتي غياب زيزو عن الزمالك في المباراة القادمة ضربة موجعة للفارس الأبيض لأنه يعيش فترة من أفضل مستواياته، بجانب عدم إيجاد البديل الجيد في ذلك المركز خاصة مع استمرار إيقاف شيكابالا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ 13 نقطة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

بيرسي تاو

ضرب بيرسي تاو خط دفاعات سموحة من خلال مراوغة ومرور ولا أجمل، ويسدده الكرة بقوة وتصتدم بحارس الفريق السكندري، وتسكن الشباك، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

احرز سموحه الهدف الاول في مرمي النادي الاهلي عن طريق محمد كناريا في الدقيقه 66 من زمن الشوط التاني .

ليرد الاهلي سريعا عن طريق حسين الشحات بالهدف الثالت عن طريق حسين الشحات، ليمنع سموحة من العودة في النتيجة.

سجل بيرسي تاو هدف النادي الأهلي في شباك سموحة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، لينهي تماما عودة الفريق السكندري بالمباراة.

تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : ايمن اشرف - بدر بانون- ياسر ابراهيم - اكرم توفيق

الوسط : حمدي فتحي - ديانج

الهجوم : افشة - بيرسي تاو - احمد عبدالقارد - حسين الشحات

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا :

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

في خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر

في خط الهجوم : زيزو – مصطفى فتحى – احمد فتوح – عمر السعيد