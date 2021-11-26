دار الإفتاء توضح حكم صلاة الحاجة وكيفيتها

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الحاجة مستحبة، وتصلَّى ركْعَتَيْنِ يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر من القرآن، ثُمَّ يُثْنى على اللَّه ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو بالدعاء الوارد فى السنة.



وأوضحت فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إن صلاة الحاجة هى ما تُصلَّى لقَضَاء الحاجة وجمهور الفقهاء على أنَّها مستحبة، وتصلَّى ركْعَتَيْنِ يقرأ المصلى فيهما بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن بعدها. وتابعت: "ثُمَّ يُعقِب ذلك الثناء على الله تعالى والصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم يدعو الله بهذا الدعاء الوارد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم القائل فيه: «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بنى آدم؛ فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلِّ ركعتين ثم ليثنِ على الله وليصلِّ على النبى صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برِّ والسلامة من كل إثم، لا تدع لى ذنبًا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا حاجةً هى لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» (رواه الترمذى وابن ماجه)، فهذا الحديث نص على عدد ركعاتها، وكيفيتها، والدعاء الذى يُقال فيها."

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