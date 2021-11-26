جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن اليوم الجمعة يشهد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة على كافة الأنحاء ليلا.



ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى ٢٦ درجة والسواحل الشمالية ٢٥ درجة ، وشمال الصعيد ٢٧ درجة، جنوب الصعيد ٣١درجة . وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد . وقدمت الأرصاد، نصائح عامة للسائقين، أهمها القيادة بحذر أثناء الشبورة المائية كما ينصح بعدم الانخداع بإرتفاع درجات الحرارة فالفترة القادمة وتخفيف الملابس وخاصة للأطفال وكبار السن لتجنب الأصابة بنزلات البرد .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لا تنخدعوا .. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.