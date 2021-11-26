جدة - نرمين السيد - وقالت السمان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، إن هناك أكثر من 500 شقة جاهزة لاستقبال ضحايا السيول، كما أن هناك بعض الأسر وارتباطها الشديد بالمكان قرروا الوجود بمكانهم.
وتابعت: "طلبنا من أهالى أسوان، الراغب فى الانتقال لوحدات جاهزة بحى السلام بالمحافظة بشقق كاملة التشطيب، والوحدات تستوعب كافة المناطق المتضررة من السيول".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس لجنة إغاثة أسوان تكشف لـ مساء dmc تفاصيل مساعدة المتضررين من السيول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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