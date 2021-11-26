رئيس لجنة إغاثة أسوان تكشف لـ مساء dmc تفاصيل مساعدة المتضررين من السيول

جدة - نرمين السيد - وقالت السمان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذى يعرض على قناة dmc، إن هناك أكثر من 500 شقة جاهزة لاستقبال ضحايا السيول، كما أن هناك بعض الأسر وارتباطها الشديد بالمكان قرروا الوجود بمكانهم.

وتابعت: "طلبنا من أهالى أسوان، الراغب فى الانتقال لوحدات جاهزة بحى السلام بالمحافظة بشقق كاملة التشطيب، والوحدات تستوعب كافة المناطق المتضررة من السيول".