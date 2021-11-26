فيديو .. سعد زكى لـ مساء dmc : تطوير طريق الكباش يعتبر فخرا لمصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف سعد زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن العمل كان يتم على قدم وساق، مشيرا إلىأن هناك تكليفات حكومية بالانتهاء من تطوير طريق الكباش قبل نهاية العام الجارى، وهو ما تم بالفعل.
وأوضح المشرف على طريق الكباش، أن تطوير طريق الكباش يعتبر فخرا لمصر أمام العالم بأسره.
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