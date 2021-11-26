فيديو - مساء dmc .. ماذا قال الإعلام الغربى عن افتتاح طريق الكباش؟

جدة - نرمين السيد - وقال رضوان، إن الإعلام الدولى احتفى بكل لغات العالم بحفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر. وسلّطت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، الضوء على الاحتفالية العالمية التى نظمتها جمهورية مصر العربية اليوم بافتتاح طريق الكباش، واصفة الحدث أنه "احتفال ليلى مهيب". وقالت الشبكة الفرنسية إن مصر كشفت اليوم عن طريق تصطف على جانبيه مئات من تماثيل أبو الهول برأس كبش يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

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