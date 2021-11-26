غرفة سياحة الأقصر: فنادق الأقصر الثابتة كاملة العدد بفضل احتفال طريق الكباش

جدة - نرمين السيد - أكد ثروت عجمي، رئيس الغرفة السياحة بالأقصر، أن حفل افتتاح طريق الكباش رفع نسبة الإشغالات بالمحافظة إلى ١٠٠% ، وذلك بفعل توافد مئات المشاركين والعاملين فى الاحتفال، بالإضافة إلى الرحلات السياحية التى كانت متواجدة بالفعل.



وأضاف "عجمي"، فى تصريحات له، أن حدث اليوم سيكون له مردود إيجابى كبير على الحركة السياحية الوافدة للأقصر، وللمناطق الأثرية والمتاحف المصرية بشكل عام، خاصة وأن الاحتفال حظى بمتابعة أكثر من ١٥٠ وسيلة إعلامية عالمية، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بالفنادق العائمة لسد العجز ومواكبة العدد الكبير الذى حضر للمشاركة فى الحفل.

وأوضح أن الطاقة الفندقية بالأقصر التى تعمل بالفعل حاليًا تبلغ نحو ٢٦ فنادقًا ثابتًا، وهى بالطبع لا تكفى الطلب الكبير المتوقع بعد احتفال اليوم، مطالبًا ببعض المرونة من الجهات المختلفة لدعم ومساندة القطاع الفندقى والذى عانى توقف الحركة تمامًا وتراكم المديونيات، منذ تفشى جائحة كورونا، ويجد نفسه حاليًا فى مواجهة حركة سياحية كبرى متوقعة، تستلزم تقديم خدمة فندقية على أعلى مستوى مع تجديد كافة التراخيص المطلوبة وسداد الفواتير المتأخرة.

وأكد "عجمي"، أن الفنادق فى الأقصر تلتزم بكافة الاشتراطات الصحية وضوابط سلامة الغذاء المنصوص عليها بجانب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية السائحين والعاملين بها.

ويهدف مشروع طريق الكباش إلى تحويل مدينة الأقصر إلى أكبر متحف عالمى مفتوح عبر ربط معبدى الأقصر والكرنك، ويتكون طريق الكباش من رصيف حجرى فى المنتصف بطول الطريق ويصطف على جانبيه قرابة 1300 تمثال تتخذ أشكال كبش كامل ورأس كبش على جسد أسد ورأس إنسان على جسد أسد.

ويرمز الكبش للإله آمون إله معبد الكرنك، أما التماثيل التى تتخذ شكل إنسان بجسد أسد فترمز للإله أبى الهول.

وقدم حفل طريق الكباش الموسيقار نادر عباسى باستخدام آلات موسيقية مماثلة لتلك التى كانت تستخدم فى احتفالات عيد الأوبت وهو أحد الأعياد المصرية القديمة، ويتلى خلاله أنشودة آمون، ومسيرة لموكب المراكب المقدسة فى تكرار لاحتفالية موكب المومياوات الملكية الذى أقيم العام الماضى والتى حظيت بإشادات عربية وعالمية واسعة