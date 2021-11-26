شبورة ورياح مثيرة للأتربة .. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم الجمعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، نهارا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.



وتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 26 17 الإسكندرية 25 17 وادى النطرون 25 15 طنطا 25 16 شبين الكوم 26 17 دمنهور 26 16 بلطيم 25 16 مطروح 26 15 السلوم 26 15 سيوة 26 11 بورسعيد 24 16 دمياط 24 15 الزقازيق 25 16 المنصورة 25 15 الإسماعيلية 26 16 السويس 26 13 العريش 25 15 رفح 24 15 رأس سدر 25 15 نخل 22 09 نويبع 23 16 طابا 24 16 كاترين 20 08 الطور 25 12 شرم الشيخ 28 19 الغردقة 29 20 مرسى علم 27 19 الفيوم 26 15 بنى سويف 26 14 المنيا 26 13 أسيوط 27 12 سوهاج 28 12 قنا 29 12 الأقصر 30 12 أسوان 31 13 إدفو 31 12 أبو سمبل 30 12 الوادى الجديد 30 11 شلاتين 27 17 أبو رماد 26 18 حلايب 25 18 رأس حدربة 25 19

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