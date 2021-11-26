الأوقاف تعلن افتتاح 42 مسجدا اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - إضافة إلى 11 مسجدًا آخر منها 9 مساجد إحلالًا وتجديدًا ومسجدين صيانة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من 1- 7- 2021م حتى تاريخه 335 مسجدًا، منها 290 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و45 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهى على النحو التالى:- أولًا..مساجد الإحلال والتجديد:- مديرية أوقاف البحيرة:- النور - قرية دسونس أم دينار. عزبة حمد القديم – أبو الشقاف – حوش عيسى. عزبة طه الصعيدى – قرية نديبه – دمنهور. عزبة عبد العال نوار – قرية كفر حصام. عادل المصرى – عزبة أولا شعيب – الحاجر – سيدى غازى. الأبرار – سنهور – مركز دمنهور . عاداة الشرقية – سيدى غازى – كفر الدوار. العزبة الحمرا الطرح – كفر الدوار. الكبير القرية الرابعة شمال التحرير- أبو المطامير. أحمد مصطفى – قرية طاهر أبو الفتوح- كوم اشو – كفر الدوار. مديرية أوقاف المنيا:- الرحمن الغربى – زاوية الجدامى – مغاغة. الرحمة – عزبة أولاد عبد المولى – عرب الشيخ شبيكة – ملوى. مديرية أوقاف سوهاج:- الأبرار – أولاد خلف – دار السلام. الكبير – القوصة – البلابيش – دار السلام. مديرية أوقاف أسيوط:- العارف بالله- ببلاو – مركز ديروط. الرحمن الرحيم – قرية بصره – مركز الفتح. مديرية أوقاف قنا:- الرحمن الغربى – نجع الحاج سلام – فرشوط. مديرية أوقاف الدقهلية:- عبده عاشور- المطرية. المسيد أبو أحمد – ميت سلسيل. مديرية أوقاف بنى سويف:- أبو بكر الصديق – عبد السلام عارف – بندر بنى سويف . العمرى – الميمون – الواسطى. مديرية أوقاف الشرقية. الشحات عمران – الزقازيق. مديرية أوقاف الغربية:- الدعوة – نجريج – بسيون. مديرية أوقاف كفر الشيخ:- عميرة الشرقية – قرية عميرة الشرقية – بلطيم. الأنصارى – طويلة نشرت – مركز قلين. ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:- مديرية أوقاف القليوبية:- الشحاروة – نوب طحا – شبين القناطر. الغربى – كفر الحصافة – شبين القناطر. مديرية أوقاف قنا:- الحسين – الكوم الأحمر – فرشوط. الفتح – الرغولات – حجازة – قوص. التقوى – العيايشا – قوص. الشيخ أبو بكر – العيايشا – قوص. مديرية أوقاف البحيرة:- عباد الرحمن – حبيش البحرية – حفص – دمنهور. السيد شاهين الخارجى – قرية أبيس 6/11 – كوم إشو – مركز كفر الدوار. الكبير أبيس 5-5 – كوم إشو – مركز كفر الدوار. التقوى- قرية الإمام مالك – وادى النطرون. عبد المجيد سليم- الشعراوى - حوش عيسى. الرحمن – النوبارية. مديرية أوقاف الغربية:- النور المحمدى – السملاوية – مركز زفتى. مديرية أوقاف الفيوم:- حسان- ع قلمشاه – إطسا شرق. مديرية أوقاف سوهاج:- نور الإسلام – نجع المصلحة – بيت علام – جرجا. مديرية أوقاف المنيا:- أولاد عباس – عزبة الحاج قنديل – دير مواس. الرحمن – أرض الصوامع- معصرة سمالوط شرق.

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