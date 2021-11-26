مواعيد مباريات اليوم الجمعة.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الجمعة العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم على رأسها، مباراة أتلتيك بيلباو ضد غرناطة في الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري المصري

البنك الأهلي ضد المقاولون العرب في تمام الساعة 3 عصراً

الإسماعيلي ضد غزل المحلة في تمام الساعة 5.30 مساءً

طلائع الجيش ضد فيوتشرفي تمام الساعة 8 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو ضد غرناطة في تمام الساعة 10 مساءً وتذاع عبر قنوات beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري ساليرنيتانا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9.45 مساءً عبر قنوات DAZN 1HD Italia

مواعيد مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت ضد ماينز في تمام الساعة 9.30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس ضد أنجيه في تمام الساعة 10 مساءً عبر قنوات beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري التركي

أضنة ديمرسبور ضد قاسم باشا في تمام الساعة 7 مساءً

إسطنبول باشاك شهير ضد ألتاي في تمام الساعة 7 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السعودي

التعاون ضد الفيحاء 4.50 مساءً عبر قنوات SSC5 HD

الأهلي ضد النصر الساعة 6.40 مساءً عبر قنوات SSC1 SD.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل النادي الأهلي بهذا الفوز، التربع على صدارة الدوري الممتاز، بالعلامة الكاملة في بطولة الدوري حتى الأن.

وجاء هدف أيمن أشرف بعد إهدار بدر بانون ضربة جزاء في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، ليضرب أشرف بالهدف الأول من خلال تمريرة رائعة من حسين الشحات وضعت أيمن أشرف في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

بيرسي تاو

ضرب بيرسي تاو خط دفاعات سموحة من خلال مراوغة ومرور ولا أجمل، ويسدده الكرة بقوة وتصتدم بحارس الفريق السكندري، وتسكن الشباك، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

احرز سموحه الهدف الاول في مرمي النادي الاهلي عن طريق محمد كناريا في الدقيقه 66 من زمن الشوط التاني .

ليرد الاهلي سريعا عن طريق حسين الشحات بالهدف الثالت عن طريق حسين الشحات، ليمنع سموحة من العودة في النتيجة.

سجل بيرسي تاو هدف النادي الأهلي في شباك سموحة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، لينهي تماما عودة الفريق السكندري بالمباراة.