طارق شوقى يبحث مقترحات تطوير العملية التعليمية مع قيادات الأقصر

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وقال الدكتور طارق شوقى، إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير المنظومة التعليمية فى مصر وتصحيح مسارها لخلق أجيال مستقبلية تواكب التقدم العلمى والتكنولوجى بشتى المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتغيير بعض مفاهيم التعلم والتى تهتم بالنجاح وتحصيل الدرجات بلا تعلم.
وأضاف شوقى، أنه من خلال وضع المناهج الجديدة المختلفة اختلافا جذريا عن المناهج القديمة وفق "رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030" واختلاف طرق التدريس، والانتقال من النمطية والطرق التقليدية فى التعلم إلى الابتكار والإبداع سنصل إلى التعليم الممتع والمتميز لتنمية أجيال تمتلك المهارات لها القدرة على التعلم على مر السنوات.
وطالب وزير التربية والتعليم، الجميع وخصوصا أولياء الأمور بضرورة التعاون الهادف وعدم الانسياق وراء الشائعات ومحاولات الهدم لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية والمتميزة.
وأوضح أن التدريبات بالنسبة للمعلمين مستمرة طوال العام الدراسى على فلسفة معينة تحدد الاستكشاف ثم التعلم ثم التطبيق، مشيرا إلى أن المعلمين هم قادة التغيير كمدربين مصريين يقودون عملية تغيير التعليم لبناء الإنسان، ونحن نحافظ على هذه الثقة، ونؤكد المسئولية، خاصة أن لدينا معلمين مهرة وعباقرة قادرين على الإنجاز.
واستمع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لمجموعة من الآراء والمقترحات المطروحة من الحضور وخصوصا سد العجز لجميع التخصصات بالمحافظة، مقدما لقيادات التعليم بمحافظة الأقصر الشكر والتحية لما يشهده من إنجازات ملموسة وطفرة تعليمية متميزة واضحة.
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