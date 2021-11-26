لمدة 4 ساعات .. قطع المياه عن بعض أحياء الجيزة اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انقطاع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (حى الدقى، حى العجوزة، حى بولاق الدكرور) وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشر ليلا اليوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر 2021 وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق 27 نوفمبر 2021 وذلك لمدة 4 ساعات



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة التى تتم بمحطة مياه الجيزة، الأمر الذى يتطلب إيقاف المحطة لتغيير بلف قطر 600 مم، ومهيبة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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