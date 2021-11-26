/663072/موعد-مباراة-الإسماعيلي-وغزل-المحلة--فى-الدوري-الممتاز

تقام مباراة الإسماعيلى وغزل المحلة في الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة على استاد الإسماعيلية في مواجهة مثيرة للفريقين

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخلها الدراويش بعد التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام الاهلى في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات خسر 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 10 أهداف، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها وخسر لقاء وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة هدف مقابل هدف، نتيجة مباراة الإسماعيلي، والمقاولون العرب، في لقاء الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذا التعادل ينجح الإسماعيلي بقيادة خوان براون أن يحضد او نقطة في بطولة الدوري في هذا الموسم، أمام المقاولون العرب، وبعشرة لاعبين فقط من بداية الشوط الثاني.

وتلقى الظهير الأيسر للدراويش بطاقة حمراء مباشرة في المباراة في الدقيقة الـ 37 من عمر المباراة بعد تدخل قوي على لاعب المقاولون العرب.

سجل محمد هاشم لاعب الإسماعيلي الهدف الأول لفريقه في شباك المقاولون العرب، في الدقيقة الرابعة والسبعون من عمر اللقاء، ليتقدم بفريقه في نتيجة المباراة، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب المقاولون العرب.

وعاد محمد سالم بهدف التعادل بعد هدف الإسماعيلي بدقائق، من خلال كرة ركنية لفريق عماد النحاس، ويتابعها سالم ويسجل هدف التعادل في اللقاء.

تشكيل الإسماعيلي امام المقاولون:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: محمد دسوقي - محمد عمار - محمد هاشم - عصام صبحي

خط الوسط: أحمد عيد - عماد حمدي - محمد عادل - أحمد مصطفى

الهجوم: شكري نجيب - شيلونجو