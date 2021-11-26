الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وألقى الملخص الأسبوعى للوزارة الضوء على عدد من الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على رأسها اجتماعأ لمتابعة تنفيذ منظومة الرى الحديث، والمشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولى الوزارات المعنية، فضلا عن اجتماعا لاستعراضه، مشروع تطوير وتحديث البنية الحيوانية والنباتية والأثرية والترفيهية لحديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة، بحضور وزيرا الزراعة والإنتاج الحربى، ومسئولى الجهات المعنية، كما عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية، وذلك بحضور وزراء الزراعة والرى وعبر تقنية الفيديو كونفرانس نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا؛ لبحث تطوير التعاون بين وزارة الزراعة وصندوق مصر السيادى فى رفع وإدارة الاصول، وخلال هذا الاسبوع ايضا افتتح وزير الزراعة ومحافظ الفيوم، السفير الإيطالى بالقاهرة، المركز النموذجى لتجميع الألبان والمرحلة الثانية لمشروع الميكنة الزراعية، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

كما نفت الوزارة، انتشار أدوية بيطرية مغشوشة فى الأسواق نتيجة غياب الرقابة، مؤكدة أن جميع الأدوية البيطرية المتداولة فى الأسواق سليمة وآمنة، وتخضع لعملية رقابة محكمة من قبل هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ومديريات الطب البيطرى وبالتنسيق مع التفتيش الصيدلى بالمحافظات، من خلال شن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع مراكز بيع وتداول الأدوية والمستحضرات واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بالتعاون مع جهاز الشرطة بكل محافظات الجمهورية، للتأكد من مدى صلاحية الأدوية، ومطابقتها للمعايير والمواصفات الصحية المتبعة.

وافتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، مهرجان العسل المصرى، فى نسخته الثالثة بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد وقاية النباتات،، كما تم افتتاح معملين لتربية التريكوجراما وإنتاج الأعداء الحيوية، بمحافظتى الجيزة وسوهاج، تابعين لمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع للوزارة، انفوجراف يوضح الاجراءات الاحترازية العشرة الواجب على المزارعين والمربيين اتخاذها، منها 8 توصيات لمزارعى المحاصيل، وتوصيتين لمربى الانتاج الحيوانى، كما تم الاعلان اطلاق قناة مصر الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، حزمة من البرامج الجديدة والمتنوعة، على شاشتها خلال الشهر الجارى، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة والتى تشهدها القناه فى الوقت الحالى.

وشارك الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى حلقة نقاشية لمواجهة خطر مقاومة مضادات الميكروبات التى تواجه صحة الإنسان، والحيوان، والنبات من منظور "مفهوم الصحة الواحدة"، والتى نظمتها كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الصحة العالمية، كما تم تحصين أكثر من 1.2 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع خلال 5 أيام من بداية الحملة، والتى بدأت يوم 16 نوفمبر.

وزار الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، محافظه الدقهلية، لمتابعة منظومة توزيع الاسمدة والوقوف على مدى توافرها للمزارعين بمخازن الجمعيات التعاونيه المختلفة وتحقيق قدر من المرونة فى صرف الأسمدة للمزارعين الذين لم يتسلموا الكارت الذكى، كما زار المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة محافظة الفيوم يرافقه الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة فى الفيوم وذلك لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة.

ووفقا للملخص الأسبوعى للوزارة، تم توزيع تقاوى الشعير والقمح على المزارعين فى واحة سيوة وذلك تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى مركز بحوث الصحراء بدعم التنمية الزراعية بمختلف المناطق داخل المحطات البحثية بالمحافظات، كما وزع جهاز مشروعات التنمية الشاملة تقاوى الشعير بالمجان فى التجمعات البدوية بمطروح بمراكز سيدى برانى، السلوم، رأس الحكمة، بعمق يصل إلى 70 كم بمناطق العمل “غرب – شرق”، كما وفر مركز بحوث الصحراء من خلال وحدة إنتاج وتصنيع الأعلاف بمحطة بحوث بالوظة التابعة للمركز، ثلاثين طن بالمجان من الأعلاف الحيوانية المركزة لدعم المزارعين وصغار المربين الأكثر إحتياجا بمركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء.

كما نظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش برنامج تدريبى لمدة يوم واحد تحت عنوان " اليوم الكامل للزمير "، حول الاساليب العلمية لمكافحة حشيشة الزمير فى محصول القمح.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الاعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة.