وزير الرى: حريصون على متابعة الحالة الإنشائية لجميع المنشآت المائية

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى العرض النهائى لنتائج دراسة "تطوير نظم أرصاد المنشآت المائية"، وذلك ضمن أعمال التطوير الشامل للمنشآت المائيه الكبرى.



وصرح الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، بأن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالتها الفنية.

وأكد الدكتور عبد العاطى، على الدور البحثى المهم الذى يقوم به المركز القومى لبحوث المياه، ودعمه للوزارة من خلال الدراسات والأبحاث التى يقوم المركز بإعدادها والتى تخدم مشروعات وأعمال الوزارة المختلفة، مشيرا إلى أن مشاركة شباب الباحثين بالمركز فى إعداد هذه الدراسة يأتى ضمن توجه الوزارة لإعداد أجيال جديدة من الباحثين لقيادة مسيرة البحث العلمى فى المستقبل.

وأضاف أنه وفى إطار حرص الوزارة على أن تكون فى طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجى وتطويعه فى خدمة جميع الأعمال التى تقوم بها، فإن الوزارة تُدعم دور ومكانة المركز القومى لبحوث المياه، والذى يمثل مركز تميز فى المنطقة العربية وإفريقيا فى مجال دراسات المياه والمنشآت المائية.

الجدير بالذكر أن المركز القومى لبحوث المياه يُعد الذراع البحثى للوزارة، ويضم (12) معهدا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى ووحدة البحوث الاستراتيجية، ويقوم المركز بدراسة عدد من المشروعات القومية التى تقوم الوزارة بتنفيذها لتطوير وتنمية الموارد المائية، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط الوزارة وأهدافها الإستراتيجية، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.