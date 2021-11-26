وزير الشباب يطلق فعاليات ماراثون دراجات بمحور شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، فعاليات ماراثون دراجات نفذته الوزارة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال بمشاركة 500 من النشء والشباب.



أقيم الماراثون بمحور شينزو أبى بمدينة نصر ضمن فعاليات "الیوم العالمى للطفل المبتسر" التى تنفذها الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس للجمهورية، وذلك لرفع الوعى المجتمعى بقضیة الأطفال المبتسرین، وفى إطار مبادرة "الألف الذھبیة لتنمية الأسرة المصریة".

انطلق الماراثون من المسار الآمن للدراجات والذى تم تخصيصه بشكل ثابت كل يوم جمعة لمدة 4 ساعات ويبلغ طوله 6 كيلو متر بدايةً من تقاطع محور شينزو آبى مع محور الشهيد خلف المنطقة الاستثمارية الحرة حتى تقاطع المحور مع كوبرى مصطفى النحاس.

وأكد الدكتور أشرف صبحى الاهتمام بنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع انطلاقاً من رؤية الوزارة، وذلك من خلال إقامة العديد من الماراثونات الرياضية على مستوى الجمهورية، وكذا الاهتمام بنشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية كوسيلة انتقال رياضية صديقة للبيئة.

وأشاد الوزير بالفعاليات المتنوعة لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال التى تسلط الضوء على التوعية بقضية الأطفال المبتسرين، مشيراً إلى تعاون الوزارة مع مختلف الجهات المعنية من أجل خدمة النشء والشباب والعمل على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من خلال المشروعات والبرامج والأنشطة المتنوعة.