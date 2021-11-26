أخبار الطقس اليوم.. مصر تمر بفترة تقلبات جوية.. ونصحية: لا تخففوا ملابسكم

تشهد حالة الطقس الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والصعيد.
وقالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، إن هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، اليوم، بزيادة تصل لـ 4 درجات مئوية، على كافة أنحاء الجمهورية؛ بسبب زيادة فترة سطوع الشمس، والتأثر بمرتفع جوي على سطح الأرض .
وتابعت طقس اليوم معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، والقاهرة الكبرى، ومحافظات الوجة البحري، وشمال الصعيد، وحار على محافظات جنوب الصعيد، مشيرة إلى أن الطقس ينخفض بشكل ملحوظ مع غياب أشعة الشمس، وفي ساعات الليل المتأخرة على كافة المحافظات.
ونوهت بأن الاختلاف بين درجات الحرارة في الصباح عن المساء، وتغير نوع الملابس بشكل مستمر، قد يصيب المواطنين بنزلات من البرد، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يومي الأحد والإثنين القادمين، وانخفاضها مرة أخرى يوم الثلاثاء القادم، مضيفة: "الفترة دي فيها تقلبات جوية وننصح بعدم تخفيف الملابس".
ولفتت إلى أن هناك تكون ملحوظ للشبورة المائية الأسبوع المقبل، مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة انعدام فرص سقوط الأمطار حتى يوم الثلاثاء المقبل.
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