/663074/بداية-الاعتدال-تعرف-على-حالة-الطقس-اليوم-الجمعة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة، ارتفاع درجات الحرارة ليسود بذلك طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب البلاد ، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

دوت الخليج وأوضحت الأرصاد أن اليوم الموافق الجمعة ، من المتوقع أن تسود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد. بداية الاعتدال.. تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة ونرصد في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة : القاهرة الصغرى 17 والعظمى 26 طنطا الصغرى 16 والعظمى 25 دمنهور الصغرى 16 والعظمى 26 الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25 مطروح الصغرى 15 والعظمى 26 سيوة الصغرى 11 والعظمى 26 بورسعيد الصغرى 16 العظمى 24 دمياط الصغرى 15 والعظمى 24 الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 26 العريش الصغرى 15 والعظمى 25

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