2 ديسمبر..محمد حماقي يتألق على مسارح السعودية

/663077/2-ديسمبرمحمد-حماقي-يتألق-على-مسارح-السعودية

يستعد المطرب، محمد حماقي لإحياء حفل غنائي جديد بالمملكة العربية السعودية،وذلك في يوم 2 ديسمبر المقبل، على مسرح أبو بكر سالم، بالرياض.

دوت الخليجيرصد تفاصيل حفل محمد حماقي في السعودية

ويأتي الحفل ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

من ناحية أخرى، شارك الفنان محمد حماقي في حفل افتتاح طريق الكباش في الأقصر، هذا الحفل الضخم الذي شارك فيه أكثر من نجم مصري، وغطته أكثر من 150 قناة فضائية، حيث انطلق الحفل في تمام السابعة مساء، وسط حضور كبير من جمهور حماقي وأهالي الأقصر.

محمد حماقي يفتتح حفل متحف الحضارات بأغنبة «نفسي أبقى جنبوا»

الجدير بالذكر أنه لم تكن هذه المشاركة الأولى لحماقي في مناسبات دولية،اذ أنه أحيا أول حفل يقام بمتحف الحضارة بالفسطاط عقب إفتتاح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي واستقباله لموكب المومياوات من ملوك وملكات الحضارة المصرية القديمة التي تم نقلها في مسيرة عالمية من المتحف المصري.

وافتتح حماقي حفل متحف الحضارات بأغنية نفسي أبقي جنبوا، وسط هتافات وصيحات من المعجبين، وحرص حماقي على تحية الحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، موجها كلمة للحضور أعرب فيها علي فخره بوجوده داخل مكان عظيم مثل المتحف القومي للحضارة المصرية ووجه الشكر لكل القائمين على هذا السرح الضخم وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بالتطوير وان هذه هي المكانه التي تستحقها مصر.

محمد حماقي يحتفل بألبوم «يا فاتني» على برج خليفة

واحتفل محمد حماقي بإطلاق ألبومه الجديد "يا فاتني" على موقع يوتيوب، من خلال ظهور صورته على برج خليفة مرفقا ببعض المقاطع القصيرة من أغنيات ألبومه "يا فاتنّي"، وعرض بعض أسماء أغنياته.

ويحتوي الألبوم على 15 أغنية، طرح منهم في البداية 5 أغنيات، الأولى "زيها مين" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وبعدها طرح "لو هتسيب" وهي ثاني أغنيات الألبوم من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم وديجيتال ماستر طارق مدكور، وبعدها طرح "تك" كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج توما، وبعدها طرح "طالع موضة" كلمات تامر حسين، توزيع أحمد ابراهيم، الحان تامر علي، ماستر طارق مدكور، وأخرهم "عرض مستمر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس حاتم عبد العزيز.