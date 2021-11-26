ارتفاع نسبي ف درجات الحرارة والقاهرة 26

يسعى الكثير من المواطنين التعرف على درجات الحرارة، اليوم، باعتباره أكثر الأيام التى تشهد خروجًا إلى الحدائق العامة.

دوت الخليج

طقس الجمعة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة سيكون معتدل على كافة أنحاء الجمهورية، مائلًا إلى الارتفاع فى درجات الحرارة.

كما أنه من المتوقع أيضًا أن تكون درجات الحرارة فى المساء منخفضة نسبيًا عن باقي الفترة من اليوم.

ونشير فى السطور التالية إلى درجات الحرارة اليوم فى عددًا من المحافظات:-

تعرف على درجات الحرارة فى المحافظات

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 26 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 26 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 25 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 16 والعظمى 26 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 16 العظمى 25