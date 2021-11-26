جدة - نرمين السيد - أشادت سفارة روسيا بالقاهرة باهتمام القيادة المصرية بالمعالم التاريخية فى مدينة الأقصر كما هو الحال فى جميع أنحاء مصر، والتى من المؤكد ستجذب المزيد من السائحين الأجانب، مؤكدة أن هذا الاهتمام يسهم فى تعزيز الصداقة المصرية - الروسية.



ووصفت السفارة فى بيان على صفحتها على (الفيس بوك) اليوم الجمعة، حفل افتتاح طريق الكباش بالحدث الرائع، مشيرة إلى مشاركة سفير روسيا لدى مصر جيورجى بوريسينكو فى الاحتفالية التى حضرها أمس الرئيس عبد الفتاح السيسى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة روسيا بالقاهرة: احتفالية طريق الكباش حدث رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.